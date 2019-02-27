رياضة | محمد العدل رئيسا لقناة الأهلي خلفا للراحل خالد توحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد العدل رئيسا لقناة الأهلي خلفا للراحل خالد توحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إسناد مهمة رئاسة قناة النادي إلى محمد العدل، خلفًا للراحل خالد توحيد.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل النادي، أن تعين محمد العدل سيكون بشكل مؤقت لحين تعين رئيس فعلي لإدارة القناة.

وتوفي خالد توحيد، منذ عدة أيام ماضية، إثر أزمة قلبية أثناء تأديته لصلاة الظهر، وتم نقله سريعًا إلى المستشفى قبل أن يتغمده الله.

وكان أعضاء الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي حرصوا على الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق .

كما واصل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق التدريبات التأهيلية لمدافع الأهلي، والذي ينفذ برنامجا تأهيليا للانتظام في التدريبات الجماعية.

كما أدى الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وينفذ الثنائي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة والانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إذار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



