النني يغيب عن التشكيل المتوقع لأرسنال

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الخليج 365 –يستضيف فريق أرسنال نظيره بورنموث مساء اليوم ضمن الجولة الـ28 من البريميرليج ،ويغيب النني عن التشكيل المتوقع للفريق . ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة . وجاء التشكيل المتوقع لأرسنال كالتالي: حراسة المرمى : لينو الدفاع : ناتشو مونريال - شكودرن موستافي-ميتلاند نايلز -سوكراتيس خط الوسط: هنريخ مخيتاريان- جرانيت شاكا- ماتيو جندوزي- أليكس إيوبي. الهجوم: ألكسندر لاكازيت- إيميريك أوباميانغ

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