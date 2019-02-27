ماذا قال محمد أبو تريكة عن كارثة محطة مصر؟

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٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
نعى محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث.
وكتب محمد أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "رحم الله شهداء حادث محطة مصر.. وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.. وربنا يحفظ مصر من كل سوء". رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.. وربنا
وكتب محمد أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "رحم الله شهداء حادث محطة مصر.. وربنا يصبر ذويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.. وربنا يحفظ مصر من كل سوء".— محمد أبو تريكة (@trikaofficial)
رحم الله شهداء حادث محطة مصر وربنا يصبر ذويهم وتمنايتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحي والمصابين— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 27, 2019
وربنا يحفظ مصر من كل سوء
وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع حادث محطة مصر، إن عدد القتلى تخطى العشرين في حين أصيب أكثر من 40 شخصا آخرين، بينما قال مصدر بالسكة الحديد، إن الحريق وقع داخل المحطة نتيجة اصطدام جرار دون عربات قادما من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه بالمصدات وأحد أبنية المحطة.
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