انت الان تتابع مران الأهلي.. عاشور ووليد سليمان يواصلان التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
واصل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية، التي يخضع لها للعلاج من الإصابة، وذلك بعد أن خاض تدريبات مكثفة، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة فريق بتروجت في الدوري، حيث اشتكى عاشور من شعوره بآلام في منشأ العضلة الأمامية، وذلك فى مباراة فريقه، أمام فريق حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر، بهدف نظيف.
وفى سياق متصل أدى وليد سليمان تدريبات علاجية في الجيم قبل أن يستكمل برنامج التأهيل بخوض فقرات الجري حول الملعب لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت. وخاض لاعبو الفريق الأول مرانا بدنيا مكثفا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت في الدوري. وخضع
وفى سياق متصل أدى وليد سليمان تدريبات علاجية في الجيم قبل أن يستكمل برنامج التأهيل بخوض فقرات الجري حول الملعب لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
وخاض لاعبو الفريق الأول مرانا بدنيا مكثفا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت في الدوري.
وخضع لاعبو الفريق لفقرة أحمال بدنية تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال وحسين عبدالدايم، للارتقاء بالنواحي البدنية بعد عودة الفريق إلى التدريبات عقب راحة لمدة 48 ساعة.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى الممتاز لكرة القدم برصيد 48 نقطة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات من إجمالى 21 مباراة بالمسابقة.
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