انت الان تتابع فرج والشربيني يتأهلان لربع نهائي كأس العالم للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

تأهل علي فرج، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش، بعدما فاز المصنف الثاني على العالم، على زميله مازن هشام في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة، بواقع (11-4، 11-4،11-9)، ليكمل عقد اللاعبين المصريين المتأهلين لربع نهائي البطولة بعد نجاح الثلاثي محمد الشوربجي المصنف الأول، طارق مؤمن المصنف الثالث ومروان الشوربجي المصنف الثامن في حجز بطاقات التأهل لربع النهائي، بعد فوزهم أمس.

كما تأهلت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني، إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليا بولاية شيكاغو، خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس المقبل، بمجموع جوائز مليون دولار كأكبر قيمة مالية في تاريخ البطولة. وفازت الشربيني، المصنفة الثانية عالميا على منافستها الأمريكية أماندا صبحي، بثلاثة