فرج والشربيني يتأهلان لربع نهائي كأس العالم للإسكواش

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٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
تأهل علي فرج، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش، بعدما فاز المصنف الثاني على العالم، على زميله مازن هشام في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة، بواقع (11-4، 11-4،11-9)، ليكمل عقد اللاعبين المصريين المتأهلين لربع نهائي البطولة بعد نجاح الثلاثي محمد الشوربجي المصنف الأول، طارق مؤمن المصنف الثالث ومروان الشوربجي المصنف الثامن في حجز بطاقات التأهل لربع النهائي، بعد فوزهم أمس.
كما تأهلت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني، إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليا بولاية شيكاغو، خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس المقبل، بمجموع جوائز مليون دولار كأكبر قيمة مالية في تاريخ البطولة. وفازت الشربيني، المصنفة الثانية عالميا على منافستها الأمريكية أماندا صبحي، بثلاثة
وفازت الشربيني، المصنفة الثانية عالميا على منافستها الأمريكية أماندا صبحي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 52 دقيقة، بواقع "10-12, 11-3, 4-11, 11-8, 11-7"، لتصبح رابع لاعبة مصرية تتأهل لربع نهائي البطولة بعد تأهل رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الطيب المصنفة الرابعة ونوران جوهر المصنفة الثامنة.
وشهدت بطولة العالم هيمنة مصرية في السنوات الأخيرة على اللقب الأبرز في بطولات الإسكواش، حيث نجح لاعبوا الفرعنة في التتويج بـ12 لقبًا.
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