انت الان تتابع خالد مرتجي ينعى ضحايا كارثة محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

نعى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، ضحايا قطار محطة مصر، علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب الحريق.

وكتب مرتجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا محطة مصر.. اللهم ارحمهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان واحفظ مصر وأهلها من كل سوء". أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا محطة مصر .... اللهم ارحمهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان واحفظ مصر وأهلها من