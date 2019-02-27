شكرا لقرائتكم خبر عن صدام الكلاسيكو في قبل نهائي كأس الملك الأبرز في عناوين الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هيمن صدام الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك على عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء 27 فبراير حيث يكفى النادي الملكي التعادل السلبي على ملعبه سنتياجو برنابيو للتأهل للنهائي بعد تعادله 1-1 على ملعب كامب نو بينما يتعين على برشلونة الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر للصعود للمباراة النهائية.



وعلقت صحيفة آس على المواجهة قائلة «الجماهير هي الطرف الوحيد المؤكد وجوده في بداية اللقاء»، في إشارة لعدم حسم سولاري مدرب الريال لاختياراته من اللاعبين الذين سيبدأون المواجهة.



وخرجت صحيفة «ماركا» وعلى غلافه مقولة لألفريدو دي ستيفانو، أسطورة ريال مدريد لتحفز بها لاعبي الفريق الملكي، أمام تألق ليونيل ميسي، نجم البارسا، وجاء العنوان: «لا يوجد لاعب جيد مثل قوة المجموعة واتحاد اللاعبين معًا».



وأضافت «كلمات دي ستيفانو ان أعظم الجمل، التي قيلت عن كرة القدم، والتي من المفترض أن يكون لها شان قبل موقعة البرنابيو اليوم».



أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من برشلونة فجاء العنوان: «كلاسيكو الخروج.



وأضافت: «الريال والبرسا، كلاسيكو الحياة أو الموت، الفائز سيضمن الوصول إلى المباراة النهائية.. برشلونة سيكون مجبرًا على التسجيل في الملعب الذي سيعود له مجددًا يوم السبت».



وأبرزت الصحيفة انضمام الثنائي، ياسبر سيليسين وآرثر ميلو، إلى قائمة برشلونة، بجانب عدم استقرار سولاري على موقف مارسيلو وإيسكو وبيل، من المشاركة في المباراة.



أما صحيفة «سبورت» قالت في عنوانها الرئيسي «ميسي.. حديقتك مستعدة»، وأضافت: «سانتياجو برنابيو هو مسرح ميسي المفضل، سجل فيه 15 هدفًا، وسيذهب اليوم لصناعة تاريخ جديد عليه».