شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يبحث التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة. وجرى خلال اللقاء الذي أقيم في الرياض أمس الأول (الاثنين) مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين.



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