رئيس ريال مدريد السابق يكشف أسباب رحيل رونالدو وزيدان

اسماء السيد - كشف رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف الرحيل المفاجئ للبرتغالي كريستيانو رونالدو من النادي الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كالديرون في تصريحات صحفية أن رونالدو طلب رفع راتبه بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للعام الثالث على التوالي، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز رفض طلب الدون.

وأكد كالديرون أن رونالدو شعر بالغضب الشديد بعدما علم باستعداد إدارة النادي الملكي لضم نيمار لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مقابل مبالغ طائلة".

وأضاف كالديرون "رونالدو شعر بالإهانة عندما قال له بيريز (أجلب لنا 100 مليون يورو وبإمكانك الرحيل)".

كما كشف كالديرون أيضا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رحل أيضا عن ريال مدريد لعدم تلبية بيريز طلباته، والتي كان أهمها الإبقاء على رونالدو.

جدير بالذكر ان رونالدو كان قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، في حين قرر زيدان هو الآخر الرحيل مكتفياً بما قدمه للفريق من إنجازات.

