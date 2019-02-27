رياضة | بعثة الإسماعيلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر للجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى، استعدادًا للسفر إلى الجزائر فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بمدينة قسنطينة لمواجهة فريق الشباب يوم السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المعروف أن محمود متولى قائد الفريق تختلف عن السفر مع بعثة الفريق بعد تعرضه للإصابة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ساعات قليلة ويدخل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، معسكرًا مغلقًا بمدينة قسنطينة إستعدادًا لملاقاة الشباب بدورى أبطال أفريقيا.

وستغادر بعثة الدراويش مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء.

ونرصد لكم تقريرًا عن تلك المدينة وذلك على النحو التالى …

حيث تعد ثالث أكبر المدن بعد العاصمة ووهران ولها عدة مسميات مثل مدينة الجسور المعلقة ومدينة الصخر العتيق نسبة للصخر المبنى فوقه المدينة بالإضافة إلى أم الحواضر باعتبار ان قسنطينة من أقدم المدن فى العالم وتعاقبت عليها عدة حضارات.

وتقع فى مركز الشرق الجزائرى على بعد نحو 400 كيلو متر من العاصمة.