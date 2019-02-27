رياضة | 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر.

وتتجه بعثة الدراويش فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا إلى مدينة قسنطينة إستعدادًا لملاقاة الشباب فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حيث ضمت القائمة 20 لاعبًا وهم محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب فى حراسة المرمى وأسامه إبراهيم وأحمد أيمن وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد مجدى الجمل وريتشارد بافور وطارق طه فى خط الدفاع وعماد حمدى وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد الضرف ومحمد صادق وكريم بامبو وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم فى خط الوسط وأدوا مارشال وبنسيون شيلونجو فى خط الهجوم.

وتخلف عن بعثة الدراويش محمود متولى بعد أن تعرض للإصابة فى اللقاء السابق بنفس البطولة وهى عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية.