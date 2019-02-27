رياضة | راموس يوجه رسالة نارية لبرشلونة قبل الكلاسيكو

وجه الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني رسالة نارية لفريق برشلونة قبل الكلاسيكو في إياب نصف نهائي الكأس.

واكد راموس على أن فريقه سيقاتل ويقدم كل مالديه للفوز على برشلونة اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكتب راموس تغريدة عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: هنا في البيرنابيو دورنا، القلب أبيض والجو بارد، نحن جاهزون.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد، حيث يحتاج الريال للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل السلبي للعبور إلى المباراة النهائية.

ويذكر أن لقاء الذهاب كان انتهى في الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.