رياضة | ثلاثي الرعب بمدريد يجتمع في تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الرعب بمدريد يجتمع في تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية إيطالية، أن صفقة انتقال لاعب نادي ريال مدريد، مارسيلو، إلى نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية للاعبين المقبل باتت مؤكدة، بالإضافة إلى المدرب السابق للنادي الفرنسي زين الدين زيدان الذي يقترب هو الآخر من قيادة السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة توتو سبورت: "صفقة مارسيلو ستكلف خزينة "البيانكونيري" حوالي 45 مليون يورو سيقدمهم إلى إدارة ريال مدريد، وهذا بالرغم من حصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 12 مليون يورو صافي عن كل موسم".

وتابعت: "يبدو أن إدارة يوفنتوس تبذل الكثير من الجهد لغزو أوروبا في الفترة المقبلة، وتعرف أنه إذا اجتمع الثلاثي كريستيانو رونالدو، ومارسيلو، وزيدان، فهذا سيسهل عليها كثيراً تحقيق هدفها والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".