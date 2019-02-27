رياضة | إحصائية مقلقة لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائية مقلقة لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل برشلونة مباراة الإياب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بسجل مقلق نوعاً ما خارج أرضه في مسابقة الكأس هذا الموسم.

وفي ثلاثة مباريات خاضها رجال المدرب إرنيستو فالفيردي هذا الموسم بعيداً عن كامب نو في الكأس الملك فازوا في مباراة واحدة بصعوبة على كولتورال ليونيسا، في حين خروا مرتين على أرض ليفانتي وإشبيلية على الترتيب.

وسيكون على برشلونة الحذر لأن في المبارتين السابقتين أمام إشبيلية وليفانتي كان هناك هامش للتدارك على ملعب كامب نو ولكن أمام ريال مدريد الوضع سيكون مغايراً لأن أي سقوط سيعني ليس فقط نهاية مشوار الكأس بل نهاية سطوة كاملة على البطولة بدأت منذ موسم 2014-2015 واستمرت لأربع نسخ متتالية.

هذا ويملك برشلونة 30 لقباً في رصيده في كأس ملك إسبانيا مقابل 19 لقب لريال مدريد.