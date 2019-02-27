شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي يطمئن على المصابين قبل موقعة الإثنين والان مع التفاصيل
الخليج 365 – عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المصري جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران اليوم ،للإطمئنان على المصابين وبرنامجهم التأهيلي.
وحضر الجلسة كلامن كل من سباستيان مدرب الفريق، واليخاندرو مدرب الأحمال،حيث أن الجهاز الفني حريص على الإطمئنان على حالة الفريق ،والتأكد من جاهزية المصابين للفترة المقبلة .
وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا مكثفا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
حيث يستعد الفريق لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين القادم ،على ملعب الإنتاج الحربي ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري العام.
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