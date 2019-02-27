شكرا لقرائتكم خبر عن مصابي الأهلي المصري على موعد قريب من التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 – شهد مران النادي الأهلي المصري، الذي أقيم صباح اليوم،على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول الفريق على راحة استغرقت 48 ساعة ،عقب مباراة الجونة الأخيرة ،تواجد كلامن عمرو جمال مهاجم الفريق ،ومحمد الشناوي ،حارس المرمى ،ومحمد نجيب مدافع الفريق،وحسام عاشور ،ووليد سليمان .

فانتظم الشناوى في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة،وبدأ عمرو جمال الجري حول الملعب على هامش برنامجه التأهيلي حيث يعاني بشد في العضلة الأمامية لحقت به خلال إحدى تدريبات الفريق.

وواصل محمد نجيب برنامجه العلاجي بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة طويلة لإجراء عملية غضروف الركبة.

كماخاض عاشور ووليد سليمان تدريبات تأهيلية مكثفة لتجهيزهم للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.