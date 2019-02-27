شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للريال في كلاسيكو اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 – يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة إياب دور نصف نهائي كأس مللك إسبانيا، التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة. وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "كامب ناو" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وجاء التشكيل المتوقع للريال كالتالي: ريال مدريد حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: فاران، راموس، كارفخال، مارسيلو الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش الهجوم: بنزيما، فينسيوس، فاسكيز (بيل)

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للريال في كلاسيكو اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.