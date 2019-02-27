الإسماعيلي يطير إلى الجزائر استعدادًا لشباب قسنطينة

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٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عصر اليوم الأربعاء، إلى الجزائر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فريق شباب قسنطينة، في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ملعب الشهيد محمد حمولاي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، ويحتل الدراويش قاع ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل مازيمبى الكونجولى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام بطل الجزائر، بينما يحتل الإفريقي التونسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
وتضم بعثة الدراويش إلى الجزائر 35 فردًا بينهم 20 لاعبًا هم محمد فوزي ومحمد مجدي حراس المرمى ومعهم باهر المحمدي وأسامة إبراهيم والغانى ريتشارد بافور ومحمد هاشم وأحمد أيمن وطارق طه ومحمد مجدى ومحمد الصادق وعماد حمدى ومحمد الضرف ومحمود دونجا ووجيه عبد الحكيم وإبراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن مجدى وكريم بامبو
وكان الإسماعيلي، قد تعادل إيجابيا أمام شباب قسنطينة، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ليواصل الدراويش نزيف النقاط في المجموعة بعد التعثر في مبارتين داخل الديار بالهزيمة أمام الإفريقي التونسي والتعادل مع بطل الجزائر.
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