انت الان تتابع كلاسيكو الكأس.. الريال يسعى لوضع حد لهيمنة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بمعقله سانتياجو بيرنابيو، متسلحا بنسبة تسجيل على ملعبه في الكأس تبلغ 4.3 هدف في المباراة الواحدة

تدخل بطولة كأس ملك إسبانيا، منعطفها الأخير، بمواجهتي إياب الدور نصف النهائي، الأربعاء والخميس، من أجل تحديد ملامح المباراة النهائية، التي سيحتضنها ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، يوم 25 مايو المقبل، ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، المواجهة الأبرز، في المربع الذهبي، بين الغريمين التقليديين الريال وبرشلونة، وذلك بعد نهاية النصف الأول من المشوار على ملعب كامب نو، بهدف لكل فريق، وعلى الرغم من دخول الفريق الملكي اللقاء، بأفضلية الهدف خارج الأرض.

ويدخل رجال الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المواجهة، وعيونهم على حسم الأمور بشكل واضح، لا سيما أن الفريقين سيلتقيان وجها لوجه مجددا، على نفس الملعب، في غضون أيام، ولكن هذه المرة في الجولة الـ26 لليجا. ويسعى الميرينجي لوضع حد لهيمنة الكتيبة الكتالونية، على بطولة الكأس، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مع

ويدخل رجال الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المواجهة، وعيونهم على حسم الأمور بشكل واضح، لا سيما أن الفريقين سيلتقيان وجها لوجه مجددا، على نفس الملعب، في غضون أيام، ولكن هذه المرة في الجولة الـ26 لليجا.

ويسعى الميرينجي لوضع حد لهيمنة الكتيبة الكتالونية، على بطولة الكأس، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مع الوضع في الاعتبار أن رفاق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، كانوا دائما الحاضر الأكبر في البطولة، حتى المشهد الأخير من موسم (2012-13)، عندما سقطوا في الدور نصف النهائي، أمام كبير العاصمة الإسبانية، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بإجمالي المواجهتين (4-2).

ومنذ ذلك التاريخ، لم يعرف البلوجرانا طعم الخسارة، في جميع الأدوار الإقصائية، التي خاضها في البطولة، حيث وصل في الموسم التالي للنهائي، ولكنه خسر أيضا أمام الريال بهدفين لواحد، في المباراة الشهيرة التي احتضنها ملعب (الميستايا)، قبل أن يهيمن على البطولة، في المواسم الأربعة التالية.

خطر البرغوث



ويدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يشارك في مباراة الذهاب، إلا في 30 دقيقة تقريبا، بسبب عودته لتوه من الإصابة، مباراة اليوم على ملعبه "المفضل"، وهو في حالة فنية رائعة، ويأتي ذلك بعد تألقه المعتاد أمام إشبيلية، يوم السبت الماضي، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، عندما سجل ثلاثية "هاتريك" وصنع هدفًا آخر، ليقود فريقه للعودة بـ3 نقاط ثمينة، حافظت له على فارق النقاط السبع، مع ملاحقه أتلتيكو مدريد.

وليس هناك شك في أن البرغوث الأرجنتيني، يعد التهديد الأكبر في كتيبة إرنستو فالفيردي، على الميرينجي، لا سيما إذا كان في يومه، ولهذا سيحاول سولاري الحد من هذه الخطورة، مع التشديد على لاعبيه، بضرورة استغلال أي فرصة تسنح لهم أمام المرمى، لإنهاء المباراة، والعودة للنهائي بعد غياب خمس سنوات.

رباعي الكلاسيكو يخشى البطاقات



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة قد يفقد لويس سواريز أو جوردي ألبا، في حالة تعرض أي منهما للإنذار، حيث سيصل للبطاقة الثالثة، وهو ما يعني غيابه عن المباراة النهائية، وفقا للوائح البطولة، كما يتخوف الغريم الملكي، من فقدان اثنين من خط الدفاع، في حالة الحصول على إنذار، وهما القائد سيرجيو راموس، وناتشو فيرنانديز.

الريال يتسلح بالبرنابيو



وأبرز الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، قدرات لاعبي الميرنجي على البرنابيو، حيث يمتلك الفريق الملكي نسبة تسجيل على ملعبه في الكأس تبلغ 4.3 هدف في المباراة الواحدة، في نسخة هذا العام من كأس ملك إسبانيا، وخاض ريال مدريد 3 مباريات هذا الموسم على البرنابيو في الكأس، سجل فيها 13 هدفا، بواقع 4.3 هدف في المباراة الواحدة.

ويشترك 7 لاعبين في تسجيل أهداف ريال مدريد الـ13، وهم سيرجيو راموس "3 أهداف"، وهدفين لكل من أسينسيو، إيسكو، فينيسيوس، ولوكاس فاسكيز، بالإضافة لهدف لكل من كريم بنزيما، وخافي سانشيز، علمًا بأن الريال بدأ مشواره على البرنابيو في الكأس أمام مليلية بالفوز بنتيجة 6-1، ثم إقصاء ليجانيس بنتيجة 3-0، قبل إسقاط جيرونا بنتيجة 4-2.

قاموس ريال مدريد لا يعرف كلمة الخوف



وقال الأرجنتيني سانتياجو سولاري، إن مواطنه المتألق ليونيل ميسي، قائد الغريم التقليدي برشلونة، لا يسبب أي خوف لفريقه، مؤكدا أنه لا توجد كلمة خوف في قاموس ريال مدريد، وأشار سولاري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "لا توجد مثل هذه الكلمة، نستمتع بالمنافسة، ونلعب بقلوبنا داخل الملعب، وندرك أن هناك 3 نتائج محتملة، ولكن اللاعبين يدخلون للمعركة من أجل الفوز، مفهومهم هو الاستمتاع بالمنافسة".

ووصف المدرب الأرجنتيني مواجهة برشلونة بالرائعة، وتعتبر احتفالية في كرة القدم، معقبًا: "هي مباراة الكلاسيكو الكبير للكرة الإسبانية، وتضع إسبانيا كعاصمة لكرة القدم العالمية"، وفي الوقت الذي طالب فيه بمساندة جماهير البرنابيو، جدد سولاري دعوته: "ننتظر مدرجات ممتلئة، جماهيرنا هي اللاعب الأساسي الذي لا غنى عنه، والجميع في حالة تركيز تام للمباراة".

وأثنى سولاري من جديد على ردة فعل الفريق، بعد الخسارة المفاجئة في عقر داره، على يد جيرونا (1-2)، لحساب الليجا، وأتم سولاري تصريحاته: "قدمنا مباراة طيبة للغاية، وأتمنى أن نظهر بنفس المستوى، الفريق ظهر بشكل طيب للغاية في الشوط الثاني هناك، وكان بإمكاننا التسجيل من خلال الفرص التي لاحت لنا، علينا الاستمرار والحفاظ على كل الأشياء الطيبة التي قدمناها".

سنجيب عن السؤال الغريب



من جانبه أكد إرنستو فالفيردي، ضرورة الفوز على ريال مدريد، وأوضح المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه لم يستقر بعد على بعض المراكز كحراسة المرمى ووسط الملعب، وقال فالفيردي: "لم أكن أعلم أنها المباراة الـ 100 لي مع برشلونة، ولكن في كل الأحوال هذا كلاسيكو، وعلينا تحقيق الفوز لأننا في مباراة الذهاب لم نحصل على النتيجة التي أردناها".



وأضاف إرنستو فالفيردي: "يجب أن نسبب المتاعب للخصم، كذلك إحراز الأهداف لأنه لا سبيل للوصول إلى النهائي سوى ذلك.. وآرثر بخير لقد شارك في جزء من مران أمس، ولكن لا نعلم مشاعره، سنقيم حالته في التدريبات، نأمل أن يعود للمشاركة في كلاسيكو يوم السبت لأنه من الممكن أن يشارك بالفعل، وميسي يخوض الكلاسيكو مثل أي مباراة، والأربعاء يوم خاص لأن الفائز سيصل إلى النهائي والخاسر سيودع البطولة، ثم أمامنا مباراة أخرى في الليجا، نحن نسعى للفوز والوصول للنهائي".





وعلق على تألق فينيسيوس جونيور، لاعب الملكي، قائلا: "هو لاعب متزن ويتمتع بثقة في النفس والسرعة ويساهم في الأهداف لفريقه، ولكن إذا لم يشارك فهناك نجوم غيره كجاريث بيل وماركو أسينسيو، ولا توجد ضمانات في المباراة، في هذا النوع من المباريات هناك نوع من الصعوبة، ليس من الطبيعي لعب مبارتين بهذا الحجم في أيام قليلة، سيكون من الصعب تحقيق نفس النتيجة في المواجهتين".



وأوضح فالفيردي أن الحارس ياسبر سيليسن شارك في التدريبات ولكن سيتم حسم أمره بخصوص الانضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى مدريد، كما علق على إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو في وسط الملعب: "هو أحد الخيارات التي قد نعتمد عليها في الجانب الأيمن أو الوسط، كما يوجد ألينيا، ولكن لن أفصح عن التشكيل.. وقبل مواجهة كتلك كنا نريد أن يصل أومتيتي لحالة جيدة، لقد شارك في المباراة الماضية وتمكنا من تحقيق الفوز وتسجيل 4 أهداف"، وبسؤاله عن الكلاسيكو الذي يرغب في الفوز به من بين مواجهتي كأس الملك أو الليجا، اختتم: "يا له من سؤال غريب، الأربعاء سوف نجيب عن ذلك".