شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الجولة الـ16 من الدوري الممتاز لكرة السلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
اختتمت مساء أمس (الثلاثاء) الجولة (16) من الدوري الممتاز لكرة السلة وذلك بإقامة خمس مباريات جمعت الوحدة مع السلام، والنهضة مع الأنصار، والهلال مع الأهلي، والاتحاد مع الفتح، والنصر مع أحد.
وعاد الفتح من جدة بفوز على مضيفه الاتحاد 87-73 ليحتل المركز الأول بـ29 نقطة، فيما جاء الاتحاد في المركز السادس برصيد 23 نقطة.
وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، حقق أحد الفوز على مضيفه النصر بنتيجة 93-71، ورفع أحد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد النصر إلى 24 نقطة في المركز الخامس.
وحقق الهلال الفوز على ضيفه الأهلي بنتيجة 83-70 في المباراة التي جرت بالرياض ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما حل الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة. وفاز الوحدة على السلام بنتيجة 91-78 على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة، ليرفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد السلام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
وعاد الأنصار من الدمام بفوز على النهضة بنتيجة 88-55، ليرفع الأنصار رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد النهضة إلى 16 نقطة في المركز العاشر.
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