مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم فى الدورى الانجليزى

يلتقي فريقي تشيلسي وتوتنهام ضمن بطولة الدوري الانجليزي 2019، في الأسبوع الثامن والعشرون ، يطمح فريق البلوز بقيادة المدرب ساري، إلي العودة للإنتصارات من جديد عبر بوابة نادي توتنهام، كبير لندن في الفترة الحالية، بعد النتائج الرائعة التي يقدمها وأيضا تواجده في المركز الثالث، فهل ينجح تشيلسي في طي ونسيان الهزيمة الماضية من السيتي بسداسية، والفوز علي حساب نادي السبيرز، أم سيكون للأخير فرصة جديدة من أجل المنافسة علي اللقب بعد الهزيمة المفاجئة ضد نادي بيرنلي.

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر

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