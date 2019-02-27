محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه تقرر تعيين المنتج محمد العدل قائمًا بأعمال رئيس القناة الخاصة بالقلعة الحمراء لمدة ثلاثة شهور مقبلة.
وحسب ما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن العدل سيتولى المهمة خلفًا للراحل خالد توحيد رئيس القناة السابق.
وتٌوفي خالد توحيد منذ عدة أيام ماضية، ليصبح مقعد رئيس قناة الأهلي خاليًا، حتى تم الاستقرار على العدل ليتولى المهمة بصورة مؤقتة.
ويعد العدل من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، كما ظهر في أكثر من مناسبة على القناة الخاصة بالنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلفًا لتوحيد.. الأهلي يختار رئيسًا مؤقتًا لقناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.