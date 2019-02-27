الإسماعيلي السبب.. مازيمبي يهدد بالانسحاب من مواجهة فيتا كلوب بدوري الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشبت أزمة في الوسط الرياضي بالكونغو الديمقراطية بسبب رغبة الاتحاد المحلي في تأجيل مباراة مازيمبي وفيتا كلوب المقرر لها يوم 3 مارس القادم، لمدة 24 ساعة.

أحداث شغب كان قد شهدها ملعب الشهداء في مواجهة فيتا كلوب الأخيرة بالدوري أمام سانت إيلوي لوبوبو بالدوري الكونغولي، مما أدى إلى غلق الملعب.

ويرغب اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم في تأجيل مباراة الديربي لمدة 24 ساعة لتقام يوم 4 مارس، وهو ما يرفضه مسؤولي مازيمبي بسبب مواجهته مع الإسماعيلي بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لمازيمبي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث قال خلالها: "يبدو أننا لن تمكن من اللعب مع فيتا كلوب على ملعب الشهداء".

واختتم: "تأجيل المباراة من يوم 3 مارس إلى اليوم التالي الذي يشهد سفرنا إلى مصر أمر صعب، وهو ما يجربنا على البقاء في لوممباتشي -معقل مازيمبي- والاستعداد لرحلتنا، الأسبقية للكاف".

الجدير بالذكر أن مازيمبي سيحل ضيفًا على الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 8 مارس القادم.