ميدو يعلق على اختيارات أجيري لقائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، عن اعجابه باختيارات المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر حول قائمة الفراعنة والتي تستعد لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا.

ميدو كتب في تغريدة عبر صفحته الشخصية "تويتر" :"لن نتفق أبداً مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب خاصة ان قاعدة الاختيار واسعه جدا ومتنوعه ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأولمبي واعطائهم فرصة التواجد مع المنتخب الأول".

وأضاف :"سعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وتوحيد طريقة اللعب في بعض الأوقات".

وكان أجييري أعلن قائمة المنتخب المصري أمس الثلاثاء، والتي شهدت ظهور بعض العناصر الشابة مثل عمار حمدي وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح (لمعرفة قائمة المنتخب .. اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري أمام منتخب النيجر في 23 مارس المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، قبل أن يخرج الفراعنة من أجل ملاقاة منتخب نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر استعدادًا لبطولة كأس الأمم والتي تستضيفها مصر بيونيو المقبل.