رياضة | ديل بوسكي يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديل بوسكي يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا فيسينتي ديل بوسكي عن مباراة الكلاسيكو في كأس ملك إسبانيا، كما تطرق لوضع الغريمين هذا الموسم.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات الناخب الإسباني السابق الذي قال: برشلونة يتفوق بقليل على ريال مدريد ولكن الريال ما زال حياً في كأس الملك ودوري الأبطال، الدوري يبقى بعيداً مع فارق التسع نقاط، والمنافسة ستكون قوية مع أتليتيكو مدريد.

وعن ميسي وكريتستيانو رونالدو قال: بشكل شخصي أنا أفضل ليونيل ميسي، فهو من اللاعبين القلائل الذي لا يخطؤوا كثيراً، وعلى الرغم من أن ريستيانو رونالدو لاعب غير عادي ولكنني مع ميسي في هذه المقارنة.

وأضاف: رونالدو كان يضمن أهداف كثيرة لريال مدريد ولكن ريال مدريد يملك لاعبين مميزين مثل جاريث بيل الذي يملك قدرات كبيرة وكريم بنزيما والذي يعد لاعب رائع للغاية.

وعن تقنية الفيديو قال: تحتاج لسرعة ودقة أكبر في اتخاذ القرارات، هناك بعض الأخطاء ولكنها تحدث في كل مكان، من ينتقدون الفيديو لا يريدون أن تتطور كرة القدم.

وعن بيكيه قال: لقد دربته في منتخب إسبانيا، لطالما دافع عن قميص الكنتخب بكل ما يملك، لقد كان لاعباً احترافياً للغاية.

وعن قضية الإقليم الكتالوني والانفصال علق قائلاً: لا أحب التعلي على هذه القضايا، فأنا شخص يشجع على الاتحاد أكثر من التفرقة، فنحن لا نختار أين نولد، وكرة القدم وسيلة لتجمعنا وليس لتفرقنا.