رياضة | تقارير تكشف عقوبة راموس المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف عقوبة راموس المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فتح تحقيق في واقعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على هامش تعمد الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس بذهاب دور الـ16 بدوري الابطال.

ذكر موقع الدون بالون، أن الاتحاد الأوروبي قرر عرض واقعة راموس على لجنة الانضباط والأخلاقيات التأديبية بالاتحاد واتخاذ القرار الرسمي يوم الخميس القادم ، 28 فبراير.

وكشف تقارير صحفية عن العقوبة المحتملة والمتوقعة على راموس حال ثبوت تعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس الماضي.

واكدت التقارير على أن العقوبة المحتملة لراموس سوف تكلفه الغياب مباراتين عن ريال مدريد بدوري الابطال وهو نفس حالة كاندوبيا لاعب وسط فالنسيا الإسباني.

وبالتالي سيغيب راموس عن مواجهة أياكس في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال بجانب غيابه عن ربع نهائي البطولة حال تأهل ريال مدريد للدور المقبل.

الجدير بالذكر أنه تم فتح إجراءات تأديبية للأخلاقيات وفقًا للمادة 55 من الإجراءات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي تتضمن ، اتهامات ضد لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس لتلقي بطاقة صفراء عن قصد أمام أياكس.