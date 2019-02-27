رياضة | مارسيلو على طاولة يوفنتوس من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو على طاولة يوفنتوس من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي يوفنتوس الإيطالي من جديد لسباق التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس لم يستبعد التعاقد مع مارسيلو، خاصة بعدما فتح النادي مفاوضات سابقة مع اللاعب لكنه رفض وقرر البقاء مع ريال مدريد.

واكد الموقع على أن يوفنتوس حاول التعاقد مع مارسيلو في الصيف الماضي لكن اللاعب اتخذ قراره بالبقاء مع ريال مدريد وعدم مغادرة النادي الملكي.

واضاف الموقع، أن إدارة يوفنتوس ستحاول استغلال وضع مارسيلو واستبعاده من حسابات المشاركة مع سولاري من اجل ضمه للسيدة العجوز.

ويواصل سولاري تهميش مارسيلو في تشكيلة الريال بعدما قرر الاعتماد على المدافع سيرجيو ريجليون في المباريات الماضية.