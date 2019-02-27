رياضة | عمرو جمال يواصل التأهيل بالجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو جمال يواصل التأهيل بالجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويُنفذ جمال برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي لحقت به خلال إحدى تدريبات الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ستاد مختار التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.