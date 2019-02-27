رياضة | طنطا لا يفوز علي الرجاء في القسم الثاني!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا لا يفوز علي الرجاء في القسم الثاني! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة لا تقبل القسمة علي اثنين، يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مباراة صعبة علي ملعبه غدا الخميس مع فريق الرجاء صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن طنطا المتصدر، بالجولة 20 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

ويستضيف ملعب نادي طنطا المباراة في الثانية والنصف عصرا، وسط آمال الجماهير الطنطاوية لمواصلة الانتصارات، للعودة لدوري الأضواء سريعا هذا الموسم.

خاض الفريقان 6 مواجهات، حقق الرجاء الفوز في مباراتين، وحسم التعادل 3 مبارايات، وحقق طنطا الفوز في مباراة واحدة.

وكان قد أستقر المزين عن قائمة فريقه لمباراة الغد والتي تضم 20 لاعبا، اسلام طارق، السيد الصاوي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، ومحمد الشاذلي، وحسين رمضان، وباسم عبدالعزيز، ومصطفي امين، وحسام غالي، ونادر فؤاد، وعلاء البدري، واسامة مرعي، ومحمود مكي، وعبدالرحمن الدح، ومحمد خليفة، وكريم اسامة، ومحمد جودة، ومحمد مودي، وإسماعيل بامبا.

الجدير بالذكر أن فريق طنطا لم يحقق الفوز علي فريق الرجاء طوال تاريخ اللقاءات بينهما بالقسم الثاني، حيث أن الفوز الوحيد لطنطا كان بالموسم الماضي أثناء مشاركتهما بالدوري الممتاز بهدف نظيف في الدور الاول عن طريق ضربة جزاء سجلها محمد جابر.