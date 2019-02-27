رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي.. وفقرة بدنية في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي.. وفقرة بدنية في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وطلب لاسارتي من لاعبيه مواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، والاستمرار في الضغط على فرق الصدارة.
كما طلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية وأحمال متنوعة على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقاد الفقرة البدنية أليخاندرو مخطط أحمال الفريق، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ستاد مختار التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إذار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.