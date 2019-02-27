رياضة | كيبا يسخر من حارس تشيلسي برسالة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيبا يسخر من حارس تشيلسي برسالة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإسباني كيبا حارس مرمي فريق تشيلسي الإنجليزي رسالة ساخرة لزميله كاباليرو على هامش الأزمة الماضية في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين.

وكان كيبا قد رفض أوامر ساري بالتغيير في الدقائق الاخيرة من لقاء مانشستر سيتي إلا أن الحارس عصي تعليمات المدرب ليستمر حتي نهاية المباراة التي خسرها تشيلسي بركلات الجزاء.

ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن كيبا دخل في نقاش حاد مع زميله كاباليرو داخل غرف خلع الملابس بعد نهاية المباراة وسط مسمع ومرئي الجميع.

واضافت الصحيفة، أن كيبا قال بالنص لزميله كاباليرو: أنا أفضل حارس مرمي هنا في تشيلسي.

واشارت الصحيفة، إلى أن زولا مساعد ساعد وازبيلكويتا مدافع الفريق حاولو الدخول بسرعة لتهدئة الاوضاع بين الثنائي بعدما وجه كيبا رسالته لزميله كاباليرو والذي استشاط غضبا.

وبالرغم من توقيع عقوبة على كيبا بخصم أسبوع من راتبه إلا أن ساري يدرس منحه فرصة المشاركة الأساسية اليوم امام توتنهام بالجولة الثامنة والعشرين بالدوري.