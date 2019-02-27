رياضة | الشناوي ومحمود وحيد ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية

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انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى الشناوي من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام الجونة، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ستاد مختار التتش بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وحيد يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

من جانبه، يعود محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من نزلة برد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، بالدوري العام.

وحيد، غاب عن فريقه خلال مباراة الجونة، الماضية بسبب تعرضه إلى نزلة برد، قبل أن يتعافى ويبدأ في العودة مجددًا.