رياضة | فضيحة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية على أن إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد لن يتواجد في موقعة الكلاسيكو مساء اليوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن سولاري لا يفضل مشاركة إيسكو في الكلاسيكو ويرغب في استبعاده بشكل نهائي من القائمة ليزيد من حدة التوتر مع اللاعب.

وكشف الموقع عن فضيحة استبعاد إيسكو وعرض خبايا جديدة في الواقعة المشتعلة داخل جدران البرنابيو.

واشار الموقع، إلى أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد مشارك في عملية استبعاد إيسكو من تشكيلة ريال مدريد وموافق على قرارات سولاري باستبعاد اللاعب.

واكد الموقع أن بيريز يضغط على إيسكو من أجل مغادرة النادي في الصيف المقبل وإلا سيتم تكرار استبعاده من المشاركة مع الفريق طوال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر لا يزال إيسكو يشكو من استبعاده داخل ريال مدريد ملمحاً بأنه يتعرض دائماً للظلم.