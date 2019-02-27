رياضة | أرقام هامة لديروط وطهطا قبل الجولة 20 من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام هامة لديروط وطهطا قبل الجولة 20 من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، مباراة هامة تجمع فريق ديروط مع فريق طهطا، بالحولة الـ 20 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

أعلن الدكتور عماد سمير المدير الفني لفريق نادي ديروط قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق طهطا بقيادة المدير الفني اشرف السيد في إطار مباريات الجولة العشرين للمجموعة الأولى بالقسم الثاني والتي ستقام عصر الخميس .

وضمت القائمة ١٩ لاعبا وهم : حسام جنش، ومحمود شعبان، وأحمد رجب ،ومصطفي صادق، ومحمد رفعت، وأحمد سوستة ، وأحمد سيد، ومحمود عطيطو،وحسام منصور، وسعد رجب، ومحمد رمضان،وخالد سيد، وعادل شلبي، ومحمد فؤاد، ومحمد فوزي، وابراهيم نبيل ، وعلي الصعيدي، ومحمد زهران، وخالد أحمد.

- يحتل ديروط المركز السادس في المجموعة برصيد 27 نقطة.

- خاض الفريق الاسيوطي 19 لقاء تمكن من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر في مثلها، وأحرز الفريق 24 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا.

- هدافو الفريق: إسلام عبد الراضي 4 أهداف، وحسام منصور 4 أهداف، وخالد مايز 3 اهداف، ومحمود عطيطو "هدفين"، وإبراهيم نبيل "هدفين" .

- تعادل ديروط في الجولة الماضية علي ملعبه أمام فريق نادي تليفونات بني سويف بهدف لكل فريق

- يدخل فريق نادي طهطا بقيادة المدير الفني اشرف السيد اللقاء محتلا المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

- خاض طهطا 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وتلقي الفريق الخسارة في 9 مباريات، وأحرز الفريق 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف.

- يحتل صدارة هدافي الفريق فرغلي بالو 6 أهداف يليه اسلام محمد 4 أهداف ،ومحمد مصطفى 4 اهداف،وبدوي ناصر هدفين.

- فاز طهطا في الجولة الماضية خارج ملعبه علي فريق النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- كان الفريقان قد تعادلا في مباراتها في الدور الأول بهدف لكل منهما .

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 47 نقطة

2-بني سويف 36 نقطة

3- تليفونات بني سويف. 32 نقطة

4- المنيا. 31 نقطة

5- الإعلاميين. 30 نقطة

6- ديروط. 26 نقطة

7-سوهاج 24 نقطة

8- الالومنيوم 24 نقطة

9- طهطا. 22 نقطة

10- النصر للتعدين. 21 نقطة

11- الفيوم. 18 نقطة

12- التحرير بأسوان. 18 نقطة

13- مركز شباب ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية. 10 نقاط