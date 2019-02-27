رياضة | رحيل ساري عن تشيلسي يربك حسابات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل ساري عن تشيلسي يربك حسابات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيوفاني جاليوني عن تلقي المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمو أليجري، عروض مغرية من أندية إنجليزية قبل بداية الموسم الحالي.

أضاف جاليوني المقرب من أليجري عن رفضه لجميع العروض بغية تحقيق بطولة دوري الأبطال برفقة فريقه الحالي.

ومع صعوبة تحقيق اللقب خاصة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، فإن أيام أليجري باتت قليلة في السيدة العجوز.

وأعلن على أن أليجري قد ينتقل لتدريب ناد خارج إيطاليا، وغالبا في إنجلترا، حيث يبحث الروسي أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، عن مدرب يخلف ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي للفريق، الذي يعيش أياما قاتمة مع البلوز من إدارة ولاعبين وجماهير.

ويمثل أليجري خيارا جيدا للنادي اللندني للاستمرار مع المدرسة الإيطالية بعد كونتي وساري.

وتحدث جاليوني عن عروض قدمت لأليجري قبل بداية الموسم من أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالإضافة لريال مدريد الإسباني، بحسب مانقل موقع "tuttonapoli".