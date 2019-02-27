رياضة | المنتخب يخاطب "كاف" لمعرفة موعد مواجهة النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يخاطب "كاف" لمعرفة موعد مواجهة النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع بعض مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لمعرفة الموعد النهائي لمواجهة منتخب النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان، على ملعب النيجر، فى ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، والمقرر لها أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل.

وتقضي لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، بضرورة تحديد الفريق صاحب الأرض الموعد النهائى للمباراة قبل موعدها بشهر كامل، إلا أن اتحاد النيجر لم يرسل أي خطاب رسمي لنظيره المصري بالموعد النهائي حتى الآن.

جاءت اتصالات مدير المنتخب الوطنى للتحرك ومعرفة الموعد النهائي، حتى يتم تحديد موعد إنطلاق المعسكر وتحديد يوم السفر إلى النيجر، لخوض المباراة.

ويستعد المنتخب، للدخول في معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهتي النيجر بالتصفيات الإفريقية، ونيجيريا وديًا على ملعب ستيفان كيتشي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.