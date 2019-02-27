شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. قيمة برشلونة السوقية تنذر بتأهل البلوجرانا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأربعاء مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي تجمع ريال مدريد ببرشلونة على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو وذلك بعد أن إنتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الكامب نو لتبقى جميع الإحتمالات واردة.

وتعتبر الشعبية الجارفة التي يتوفر عليها الفريقين في جميع أنحاء العالم هي ما تحدد تأثير مواجهات عملاقي أسبانيا كما أن الملعب دائماً ما يكون مليء بالنجوم من أصحاب الصف الأول أمثال ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وغيرهم.

وعلى الرغم من أن نتيجة مباراة الذهاب تعطي أفضلية نسبية لأبناء سانتياجو سولاري خاصةً وأن الفريق لم يُهزم خارجه ملعبه كما أنه نجح وأن سجل هدفاً إلا أن برشلونة يمتلك أفضلية كبيرة من الممكن أن تؤدي به إلى الوصول لنهائي بطولته المفضلة التي حصل عليها خلال الأربعة سنوات الأخيرة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على مقارنة بين الفريقين وما تمثله القيمة السوقية للاعبين على أرضية الملعب

رحيل الدون يقلل اسهم ريال مدريد

تسبب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد والإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في إفقاد المرينجي لجزء كبير من القيمة الفنية على أرضية الملعب والقيمة التسويقية أيضاً حيث بلغت القيمة التي إنتقل بها رونالدو صوب الكالتشيو 100 مليون يورو.

وتسبب هذا الأمر في وصول الثنائي الويلزي جاريث بيل والاسباني ماركو أسينسيو أصحاب ال80 مليون يورو في الوصول إلى قائمة أغلى لاعبي ريال مدريد ويأتي في المركز الثاني الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو صاحب ال70 مليون يورو والأسباني إيسكو الذي تقدر قيمته التسويقية بمبلغ 75 مليون يورو.

أفضلية برشلونة

وعلى الرغم من أن القيمة التسويقية لا تساهم في تحديد مستوى جميع المباريات أو مستوى فريق طوال الموسم إلا أنها من الممكن أن تكون من العوامل المؤثرة حيث تبلغ قيمة لاعبي ريال مدريد مليار وسبعة عشر مليون يورو يتصدر بهم الفريق قائمة أغنى الأندية على مستوى العالم.

ويأتي وراء برشلونة السيتزينز فريق مانشستر سيتي الأنجليزي صاحب المليار وثلاثة عشر مليون يورو ليأتي بعدها المرينجي فريق ريال مدريد ثالثاً بقيمة 973 مليون يورو بعد رحيل الدون نجم الفريق الاول خلال العشر سنوات الماضية.

ميسي الأغلى

وبالطبع يأتي على رأس قائمة أغلى اللاعبين في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريقين في الكلاسيكو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تصل قيمته إلى حوالي 160 مليون يورو لكنه يأتي في المركز الثالث عالمياً بعد الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار دا سيلفا.

كوتينيو يساهم

ومن الأمور التي رفعت من قيمة لاعبي برشلونة التسويقية إنضمام الدولي البرازيلي كوتينيو من ليفربول في صيف العام 2018 بمبلغ 140 مليون يورو ، وفيما يخص بعض اللاعبين نجد عثمان ديمبلي وتيرشتيجن تصل قيمتهم إلى 80 مليون يورو فيما تصل قيمة بوسكيتس 75 مليون يورو.

فهل تلعب القيمة التسويقية دور البطولة وتؤدي إلى ترشح برشلونة أم أن شباب ريال مدريد لهم رأي آخر ؟