شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. مدريد إسبانية وبرشلونة بجنسيات مختلفة والان مع التفاصيل

الخليج 365- ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض الذي ينتظره العالم ككل يقام الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيابي بهدف لكل فريق على ملعب الكامب نو.

وعلى الرغم من أنَّ الدول العالمية جميعاً تستمتع باللقاء إلى أن بعض الدول هي من تحمل على عاتقها مسؤولية تصدير النجوم إلى الفريقين من أجل تغذية الصراع الأبدي الذي ظهر منذ فجر التاريخ ، ويحمل كلاسيكو الكأس هذا العام ظهور مجموعة جديدة من الجنسيات التي تسعى لرسم لوحة فنية رائعة.

وفي السطور المقبلة نرصد لكم أبرز الجنسيات التي تمثل الفريقان في كلاسيكو الكأس

إسبانيا تسيطر على ريال مدريد بالطول والعرض

يطغي اللون الأسباني على قائمة لاعبوا ريال مدريد حيث يصل عدد اللاعبين الأسبان في الفريق إلى ستة عشر لاعباً ليُثبت حقيقة أن المرينجي هو فريق العاصمة مدريد.

البداية من قائد الفريق سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال والمدافعين ناتشو فيرنانديز، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز مع اللاعبين الشباب مثل ألفارو أودريوزولا، وسيرجيو ريجيلون، وماركوس لورينتي، وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو

جنسيات لاعبوا الريال المختلفة

ويمثل ريال مدريد من قارة أمريكا الجنوبية الثلاثي البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان كاسيميرو بالإضافة إلى الموهبة اليافعة فينيسيوس جونيور كما يلعب من كوستاريكا حارس المرمى كايلور نافاس.

القارة الأوروبية

ويمثل ريال مدريد من فرنسا الثلاثي كريم بنزيما ورافائيل فاران ولوكا زيدان فيما يلعب من ألمانيا توني كروس ومن كرواتيا متوسط الميدان لوكا مودريتش وينشط من بلجيكا حارس المرمى تيبوا كورتوا والويلزي جاريث بيل.

13 جنسية في صفوف برشلونة

وفي الصفوف الكاتلونية يظهر التنوع جلياً حيث تضم صفوف الفريق ثلاثة عشر جنسية مختلفة وعلى الرغم من أن الجنسية الأسبانية هي أكثر الجنسيات تمثل الفريق لن عدد لاعبيها لا يتجاوزون خمسة لاعبين فقط.

في الوقت الذي يشارك فيه أربعة لاعبين من البرازيل وهم فيليب كوتينيو ورافينيا ألكانتارا بالإضافة إلى مالكوم دي أوليفيرا وآرثر ميلو.

أوروجواي وتشيلي والأرجنتين بلاعب واحد

ويشارك من ثلاثة دول بأمريكا الجنوبية لاعب واحد فقط حيث يمثل الاوروجواي البيستوليرو لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني ليونيل ميسي.

القارة العجوز

فيما ينشط من القاهرة العجوز في برشلونة ثلاثي فرنسي وهم لينجليت وأومتيتي وديمبلي ومن كرواتيا متوسط الميدان إيفان راكيتيتش ومن المانيا جدار برلين تيرشتيجن وأخيراً الهولندي ياسبر سيلسين.