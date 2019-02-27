كيف علق ميدو على اختيارات أجيري لمعسكر مارس؟

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اختيارات أجيري لمعسكر مارس جاءت غير واضحة الملامح في بعض المراكز.. فلم يكن مفهوما لماذا أصر على بعض العناصر؟ وهل هذا لأهداف مستقبلية أو أنها رغبة منه في منح الفرصة لهم؟
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
علق نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، على قائمة المنتخب الوطني، التي شملت 25 لاعبًا "دوليا ومحليا"، لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمبارتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية، المحدد لها يوم 26 مارس، حيث شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، بعد اقتناع المدير الفنى بهم، في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة.
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نتفق أبدا مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب خاصة أن قاعدة الاختيار واسعة جدا ومتنوعة، ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأوليمبي وإعطائهم فرصة الوجود مع المنتخب الأول، وسعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نتفق أبدا مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب خاصة أن قاعدة الاختيار واسعة جدا ومتنوعة، ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأوليمبي وإعطائهم فرصة الوجود مع المنتخب الأول، وسعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي وتوحيد طريقة اللعب في بعض الأوقات".— Mido (@midoahm)
لن نتفق أبداً مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب خاصة ان قاعدة الاختيار واسعه جدا ومتنوعه ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأولمبي واعطائهم فرصة التواجد مع المنتخب الأول وسعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وتوحيد طريقة اللعب في بعض الأوقات— Mido (@midoahm) February 27, 2019
وواصل ميدو: "يبقى أن يكون هناك تواصل أفضل مع السادة الإعلاميين لشرح خطة العمل للمنتخبين حتى ينقل السادة الإعلاميون الأفكار المتفق عليها للجمهور بشكل أفضل.. أتمنى أن يتم الإعلان عن قائمتي المنتخب الأول والأوليمبي في كل مرة من خلال مؤتمر صحفي موسع، يتم فيه دعوة معظم الإعلاميين المهتمين بكرة القدم".— Mido (@midoahm)
يبقى ان يكون هناك تواصل افضل مع السادة الإعلاميين لشرح خطة العمل للمنتخبين حتى ينقل السادة الإعلاميين الأفكار المتفق عليها للجمهور بشكل أفضل..أتمنى ان يتم الإعلان عن قائمتي المنتخب الأول والأولمبي في كل مره من خلال مؤتمر صحفي موسع يتم فيه دعوة معظم الإعلاميين المهتمين بكرة القدم.— Mido (@midoahm) February 27, 2019
وضم جهاز المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، كلا من: عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي) ، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، علي جبر (بيراميدز).
كما ضم أجيري، كريم حافظ (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد هاني (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، صلاح محسن (الأهلي)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، محمود علاء (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، عمار حمدي (الاتحاد السكندري)، مصطفى محمد (طلائع الجيش)، عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).
وأكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الوجوه الجديدة المنضمة لمنتخب الفراعنة خلال معسكر مارس، يملكون خبرات دولية مع المنتخب الأوليمبي، وتابع جارسيا في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، قائلًا: «اعتمدنا في اختيارنا للاعبين على متابعتهم مع أنديتهم سواء خلال المباريات أو التدريبات، ومدى اندماجهم وتأثيرهم».
وأردف تيتو جارسيا: «انضم لنا أكثر من وجه جديد، ولكنهم يمتلكون التجارب الدولية السابقة مع المنتخب الأوليمبي، وعاشوا نفس الأجواء، ونسعى لتجربتهم في مباريات قوية مع المنتخب الأول».
وأوضح جارسيا، أنه لم يتم التواصل مع المستبعدين من المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس مطلوبا من الجهاز الفني أن يبرر عدم اختياره للاعبين، لأنه قرار فني في النهاية، مضيفًا أن كريم حافظ لاعب جيد، نتابعه جيدا، منذ أن كان في فرنسا، ومهم أن نضمه لنرى مستواه على أرض الواقع، كما أن صلاح محسن شارك معنا من قبل، أبعدته الإصابة قليلًا لكننا نعلم مميزاته وأنه يستحق الفرصة.
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