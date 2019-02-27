الان تتابع كأس زايد للأبطال: النجم الساحلي يتحدى المريخ السوداني في نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تونس- الخليج 365:

يلتقى فريق النجم الساحلي التونسي مع ضيفه المريخ السوداني، اليوم الأربعاء، على ملعب سوسة الأولمبي، في افتتاح منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يتسلح الفريق التونسي بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصة في التأهل للمباراة النهائية، وضمان الحصول على 2.5 مليون دولار على الأقل مكافأة صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الإياب المقرر لها 29 مارس (آذار) المقبل على ملعب المريخ.

وكان النجم الساحلي تأهل لنصف نهائي كأس زايد بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بمجموع المباراتين (1-2)، فيما حجز المريخ مقعده على حساب مولودية الجزائر (3-0) في الإياب، عقب انتهاء الذهاب بالتعادل السلبي في الجزائر.

وتشهد مباراة النجم الساحلي ضد المريخ التي يديرها الحكم البحريني نواف شكر الله، تطبيق تقنية الفيديو “VAR” بعد اعتمادها من جانب الاتحاد العربى لكرة القدم مؤخراً.