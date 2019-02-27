شكرا لقرائتكم خبر عن «السفير العماني» يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) زار الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض. وتجول السفير البوسعيدي والوفد المرافق له في أركان المهرجان، حيث زار القرية السعودية للإبل ومتحف الإبل ومتحف العقيلات والقرية الأوروبية، مبدياً إعجابه بما شاهده من فعاليات وتنظيم في المهرجان، معتبراً أنه يمثل كرنفالاً تراثياً عالمياً.



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