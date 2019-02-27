كورة لايف.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر kora live اون لاين اليوم رابط شغال نصف نهائي كأس الملك

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مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة لايف، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم مباشر في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

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