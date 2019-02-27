الليلة.. صلاح يواجه "ضحيته المفضلة" للاحتفاظ بصدارة ليفربول للبريميرليج

مصراوي - كتب- عمر قورة:

يستأنف ليفربول صراعه المحتدم مع مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حين يستضيف واتفورد في ختام منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، والتي تشهد مواجهة مانشستر سيتي لضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي يوم الأحد الماضي مع مضيفه مانشستر يونايتد، ليتقلص الفارق الذي يتفوق به الفريق في صدارة بريميرليج على مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط.

ورغم انفراده بالصدارة حتى الآن، يحتاج ليفربول إلى استعادة مستواه في المباريات المقبلة إذا أراد...