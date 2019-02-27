تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:
09:45 ـ آرسنال VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 8 HD
10:00 ـ تشيلسي VS توتنهام ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.
10:00 ـ ليفربول VS واتفورد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD.
10:00 ـ مانشستر سيتي VS وست هام ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD.
10:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD.
كأس ملك إسبانيا
10:00 ـ ريال مدريد VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.
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