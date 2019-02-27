واتفورد شاهدًا.. "عٌطل" صلاح أمام يونايتد ينتهي بـ6 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى خوض تحدي جديد في مسيرته مع الريدز عندما يستضيف الفريق الأحمر نظيره واتفورد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بريميرليج.

مباراة الليلة ستكون لها طابع خاص عند نجم ليفربول خاصة أنه يحمل ذكريات سعيدة أمام واتفورد، كما يبحث "مو" عن استعادة نغمة التهديف بعد فشله الجولة الماضية في التسجيل أمام مانشستر يونايتد في مباراة انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.

ويبحث صاحب الـ26 عامًا عن تحطيم عديد من الأرقام الفردية أمام واتفورد، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- تحطيم شيرار

إذا تمكن صلاح من الوصول لشباك واتفورد فسيكون الفرعون المصري نجح في تحطيم رقم آلان شيرار نجم نيوكاسل مهاجم إنجلترا السابق.

شيرار يمتلك رقمًا قياسيًا في تاريخ بريميرليج كونه أسرع لاعب يصل للهدف الـ50 في 66 مباراة، لكن بإمكان صلاح الوصول لنفس عدد الأهداف خلال 64 مباراة فقط.

شيرار علّق على حسابه الشخصي "تويتر" حول قدرة صلاح في تحيطم رقمه، ليرد بكلمة واحدة، :"نعم".

- كسر توريس

بالنسبة لليفربول فيتصدر النجم الإسباني فرناندو توريس مهاجم الريدز السابق، قائمة الأسرع تسجيلاً في تاريخ النادي حيث سجل 50 هدفًا خلال 72 مباراة بالدوري.

صلاح والذي سيخوض مباراته الـ64 مع ليفربول بإمكانه أيضًا تجاوز رقم توريس والذي لعب في صفوف الريدز من 2007 وحتى يناير 2011.

- الضربة السابعة

يمتلك صلاح سجلاً مميزًا أمام واتفورد حيث نجح نجم ليفربول في تسجيل ستة أهداف خلال ثلاث مباريات بواقع خمسة أهداف في الموسم الماضي، وهدف في مباراة الدور الأول.

صلاح لديه ذاكرة جيدة مع واتفورد حيث كانت أولى مبارياته مع ليفربول أمام فريق "الأصفر والأسود" حين نجح وقتها في التسجل وصناعة هدف في لقاء انتهت نتيجته (3-3).

ويتطلع صلاح إلى مواصلة التسجيل أمام واتفورد والوصول للهدف السابع خلال المباراة الرابعة.

- الصراع مع أجويرو

بعيدًا عن منافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري هذا الموسم يمتلك صلاح صراعًا شخصيًا مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي.

صلاح وأجويرو يتصدران حاليًا صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا بفارق هدفين عن الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وبير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

- ماذا بعد اليونايتد؟

رغم امتلاك صلاح سجلاً سلبيًا أمام مانشستر يونايتد من حيث فشله في التسجيل إلا أن مو ينجح بعد ذلك في استعادة نغمة الأهداف جيدًا.

صلاح بعد مباراة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي وتحديدًا في الدور الأول نجح في التسجيل أمام توتنهام هوتسبير خلال مباريات الجولة التاسعة.

وفي الدور الثاني وعقب فشل صلاح في التسجيل أمام مان يونايتد، نجح مو في إحراز أربعة أهداف أمام واتفورد خلال الجولة 31 من عمر منافسات الدوري.

وخلال الموسم الحالي وفي الدور الأول استطاع صلاح عقب غيابه عن التسجيل أمام اليونايتد في إحراز وصناعة هدف أمام وولفرهامبتون في مباراة انتهت نتيجتها (2-0) لصالح الريدز.