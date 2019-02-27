رياضة | على غرار محمد صلاح.. ليفربول تائه ويتعرقل بشعار "لن تسير وسط الكبار"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار محمد صلاح.. ليفربول تائه ويتعرقل بشعار "لن تسير وسط الكبار"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض نادي ليفربول لقاء سهلا أمام واتفورد بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعادله المثير أمام مان يونايتد في الجولة الماضية بمباراة "الإصابات".
ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فشل الأحمر في الحفاظ على الفارق الواسع مع الوصيف بعد أن واصل نزيف النقاط أمام الكبار.
فيما يقدم محمد صلاح مستوى جيد حيث يتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع سيرجيو أجويرو برصيد 17 هدفاً، ورغم ذلك يتحدث البعض عن الغياب التهديفي لصلاح أمام الفرق الكبيرة ولكن بالنظر إلى نتائج الريدز هذا الموسم سواء محلياً أو أوروبياً سنجد أن نجوم الأحمر فشلوا في الاختبارات الصعبة أمام الكبار وليس "مو" فقط.
ويعيش ليفربول منذ الموسم الماضي حالة جيد بفضل الثلاثي المرعب "صلاح وماني وفيرمينو" لكن الأرقام تشير إلى أن هناك تراجع في المستوى هذا الموسم على عكس العام الماضي عندما تخطى الريدز عقبات الكبار.
- كابيتال وان "عقدة زرقاء":
ودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الانجليزية بعدما خسر من تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي شهد هدف خرافي قاتل للبلجيكي إيدين هازارد ولم يظهر وقتها صلاح بمستواه المعهود عنه حيث حلّ بديلا في الشوط الثاني.
حسم التعادل السلبي مباراة ميلان ولاتسيو والتي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.
وشهد الشوط الأول تبادل للتمريرات بين اللاعبين في منتصف الملعب بدون خطورة على المرمى هنا وهناك وخسر ميلان تبديل أول بخروج لاعبه فرانك كيسي بداعي الإصابة.
فيما شهد أيضا قبل نهاية الشوط الأول صحوة هجومية من لاعبي لاتسيو وخطورة من جهة سافيتش لاعب وسط الفريق واستمر أيضاً الضغط على دفاعات ميلان في الشوط الثاني لكن لم تهتز الشباك.
وستكون مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب ميلان "سان سيرو" وذلك يوم 24 إبريل وسيلتقي الفائز من هنا مع الفائز من مباراة فيورنتينا وأتلانتا بالنهائي.
وسيلتقي فريق فيورنتينا مع أتلانتا يوم الأربعاء 27 فبراير في ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة.
- عدوى التعادل بالبريميرليج:
تعادل فريق ليفربول بالدوري هذا الموسم في 6 مباريات أمام "تشيلسي ومانشستر سيتي، وآرسنال، ليستر سيتي، وست هام، مانشستر يونايتد"، كما سقط أمام السيتي في الدور الثاني، أي خسر 21 نقطة كانت جديرة أن تقضي على آمال أقرب منافسيه.
- الأحمر "شكل تاني" في الشامبيونزليج:
لم يكن الفريق نفسه الذي أبهر الجميع في النسخة الماضية، الريدز عانوا في مرحلة المجموعات فقد خسروا من نابولي بهدف نظيف ومن باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وفي دور ثمن النهائي تعادلوا سلبياً مع البايرن على الآنفيلد وفشلوا في حسم المباراة على أرضهم.