رياضة | على غرار محمد صلاح.. ليفربول تائه ويتعرقل بشعار "لن تسير وسط الكبار"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار محمد صلاح.. ليفربول تائه ويتعرقل بشعار "لن تسير وسط الكبار"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول لقاء سهلا أمام واتفورد بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعادله المثير أمام مان يونايتد في الجولة الماضية بمباراة "الإصابات".

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فشل الأحمر في الحفاظ على الفارق الواسع مع الوصيف بعد أن واصل نزيف النقاط أمام الكبار.

فيما يقدم محمد صلاح مستوى جيد حيث يتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع سيرجيو أجويرو برصيد 17 هدفاً، ورغم ذلك يتحدث البعض عن الغياب التهديفي لصلاح أمام الفرق الكبيرة ولكن بالنظر إلى نتائج الريدز هذا الموسم سواء محلياً أو أوروبياً سنجد أن نجوم الأحمر فشلوا في الاختبارات الصعبة أمام الكبار وليس "مو" فقط.

ويعيش ليفربول منذ الموسم الماضي حالة جيد بفضل الثلاثي المرعب "صلاح وماني وفيرمينو" لكن الأرقام تشير إلى أن هناك تراجع في المستوى هذا الموسم على عكس العام الماضي عندما تخطى الريدز عقبات الكبار.

- كابيتال وان "عقدة زرقاء":

ودع ليفربول بطولة كأس الرابطة الانجليزية بعدما خسر من تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي شهد هدف خرافي قاتل للبلجيكي إيدين هازارد ولم يظهر وقتها صلاح بمستواه المعهود عنه حيث حلّ بديلا في الشوط الثاني.