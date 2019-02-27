رياضة | طنطا مع الرجاء وأبو قير يلاقي دمنهور في أبرز مواجهات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا مع الرجاء وأبو قير يلاقي دمنهور في أبرز مواجهات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في الثانية والنصف من عصر غد الخميس، مباريات الجولة الـ 20 من المجموعة الثالثة، بدوري الممتاز "ب" والتي تشهد مواجهات ساخنة، لا تقبل القسمة على إثنين، أبرزها لقاء أبو قير مع دمنهور، في صراع المنافسة على الصعود للممتاز، بجانب لقاء طنطا المتصدر مع الرجاء الخامس.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات مجموعة بحري كالتالي :

- طنطا مع الرجاء

يشهد ملعب طنطا، لقاء قمة، عندما يخوض فريق طنطا المتصدر بقيادة أيمن المزين برصيد 35 نقطة مباراة ساخنة، مع فريق الرجاء صاحب المركز الخامس بقيادة طارق محجوب برصيد 33 نقطة، وحسم التعادل السلبي لقاء الدور الأول بمطروح.

وشهدت الجولة السابقة فوز ثمين لطنطا خارج ملعبه بصعوبة على حساب مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف، كما حقق الرجاء فوز غالي بصعوبة على فاركو بهدفين لهدف .

- سيدى سالم مع المنصورة

يستضيف فريق سيدى سالم صاحب المركز الاخير بقيادة طارق السعيد برصيد 8 نقاط، نظيرة فريق المنصوره الوصيف بقيادة صبرى المنياوي برصيد 35 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول.

- أبو قير مع دمنهور

يواجه فريق أبو قير صاحب المركز السابع بقيادة أحمد الكأس برصيد 30 نقطة، نظيرة فريق دمنهور صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبى برصيد 35 نقطة وكان فريق دمنهور فاز بهدف في الدور الاول.

وشهدت الجولة السابقة خسارة أبو قير من الأوليمبي بهدف، بينما تعادل دمنهور مع سيدي سالم بهدفين لكل منهما.

- فاركو مع الأوليمبي

يلتقي فريق فاركو صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 22 نقطة، مع فريق الأوليمبي صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 34 نقطة، وكان فريق الأوليمبي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول.

- بلديه المحلة مع كفر الشيخ

يلعب فريق بلديه المحلة صاحب المركز السادس بقيادة نبيل محمود المدير الفني الجديد برصيد 31 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة اشرف طلحة برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تعادلهما سلبياً.

- الجزيرة مع غزل المحلة

يستضيف فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ادهم السلحدار برصيد 16 نقطة، فريق غزل المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة صابر عيد برصيد28 نقطة، وتفوق المحلة بهدف في مباراة الذهاب.

- الحمام مع مركز شباب تلا

يلاقي فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة مصطفى عبده برصيد22 نقطة، نظيرة فريق تلا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عماد سرور برصيد 10 نقاط، وحسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق لقاء الدور الاول .

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- طنطا 35 نقطة

2- المنصوره 35 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الأوليمبي 34 نقطة

5- الرجاء 33 نقطة

6- بلديه المحلة 31 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- الحمام 22 نقطة

10- فاركو 22 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيره 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 8 نقاط