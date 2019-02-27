رياضة | نجم الأهلي قائدا لمنتخب مصر ببركة "المحمدي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي قائدا لمنتخب مصر ببركة "المحمدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتدى عمرو السولية لاعب النادى الأهلي شارة "كابتن" منتخب مصر فى المعسكر المقبل بعد قرار أجيرى المدير الفنى للفراعنة باستبعاد أحمد المحمدى نجم المنتخب مع عدد من المحترفين لمنحهم راحة.

ويعد عمرو السولية أقدم اللاعبين الدوليين فى معسكر المنتخب حاليًا بعد عدم ضم أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي لإراحته.

وانضم السولية أول مرة للفراعنة 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وقت أن كان في الإسماعيلي فيما يأتي بعده محمد النني بالمعسكر الحالي الذي انضم أول مرة للفراعنة في 2011 بمباراة سيراليون مع أحمد حجازي ومحمد صلاح.

14 لاعبا محليا تجاهلهم منتخب مصر

خرج عدد من اللاعبين المميزين من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وتعرض بعض لاعبي الدوري المصري لتجاهل أجيري رغم تألقهم مع أنديتهم يتقدمهم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وزميله عبد الله السعيد صانع الألعاب ويوسف أوباما ومحمود كهربا وعبد الله جمعة من الزمالك وإمام عاشور جناح حرس الحدود وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب وصلاح أمين مهاجم النجوم وحسام حسن مهاجم سموحة وحسام باولو مهاجم الداخلية وحسين الشحات صانع ألعاب الأهلي وزميليه كريم نيدفيد وأيمن أشرف

قائمة منتخب مصر في معسكر مارس

حراسة المرمى: محمد أبوجبل وأحمد الشناوي ومحمود جنش وعامر عامر

خط الدفاع: عمر جابر وعلي غزال وعلي جبر وكريم حافظ ومحمد هاني وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وإسلام جابر ونبيل عماد دونجا وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا وصلاح محسن ومصطفى محمد