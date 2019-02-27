رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبارًا صعبًا ضد نظيره فريق كريستال بالاس، يوم الأربعاء 27-2-2019 على ملعب "سيلهرست بارك" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 7 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق.

ويسعى فريق كريستال بالاس أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: اشلي يونج - ليندلوف - سمولينج - لوك شاو.

خط الوسط: ماكتوميناي - بوجبا - سانشيز - بيريرا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - مارسيال.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نادي كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.