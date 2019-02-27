رياضة | موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي النصر مع الشباب مساء الخميس والموافق 28/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب النصر مع الشباب على ملعب الملك فهد مساء الخميس وذلك في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بينما يتواجد نادي الشباب بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وتعتبر مباراة نارية بين أفضل هجوم في دوري المحترفين السعودي بقيادة المغربي حمدالله وبين أفضل خط دفاع حيث استقبل الليوث أقل عدد من الأهداف وهو 13 هدفاً فقط.

وستكون مباراة النصر مع الشباب في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة ksa sport السعودية الرياضية بجانب قناة دوري بلس على الإنترنت.